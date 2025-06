Caos na pista: fogo e tombamento de carretas mobilizam socorro

Duas ocorrências envolvendo carretas, mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros e socorro em rodovias de Piracicaba e região nesta quarta-feira (4).

No primeiro acidente, uma carreta de sucata tombou logo no início da manhã em uma alça de acesso da rodovia do Açúcar, com a Deputado Laércio Corte em Piracicaba.

Após pender e virar o veículo na pista, a carga se espalhou, obrigando um trabalho estratégico das equipes para evitar outros acidentes. Ninguém se feriu na ocorrência com a carreta, que saiu de Curitiba com destino à Iracemápolis.