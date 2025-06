Piracicaba irá receber R$9,48 milhões de investimento para saúde

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - Governador do Estado de São Paulo - explicou que os recursos serão utilizados na atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) nas redes municipais de saúde. “Nós estamos celebrando o financiamento da Saúde pela Tabela SUS e pelo Incentivo de Gestão Municipal por meio dessa liberação de recursos. Quantos prefeitos buscam o Estado ou o apoio do parlamento porque estão preocupados com o transporte de pacientes, com hemodiálise, com tratamento oncológico ou com fila de cirurgias eletivas? O compromisso dos municípios gerou esse senso de urgência. Já o compromisso do Governo do Estado é proporcionar saúde financeira para que isso fosse possível”, afirmou.