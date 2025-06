Responsabilidade ambiental: veja o que propõe Alex Madureira

O deputado estadual Alex Madureira dá um passo decisivo rumo à sustentabilidade com a apresentação do Projeto de Lei nº 565/2025, uma proposta inovadora para a proteção ambiental no estado. Este projeto visa uma transformação profunda nas práticas de consumo e produção, promovendo uma maior conscientização ecológica e incentivando diretamente escolhas mais responsáveis por parte dos cidadãos.

VEJA MAIS:

A nova legislação exigirá que as empresas forneçam informações claras e acessíveis sobre a sustentabilidade de seus produtos e serviços. Um destaque é a introdução de selos ambientais digitais, que identificarão e valorizarão opções de baixo impacto ambiental, facilitando uma decisão de compra consciente no ponto de venda.