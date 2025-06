Piracicaba entra em alerta para chuvas e frio neste fim de semana

A previsão meteorológica para Piracicaba, neste fim de semana, indica mudanças significativas no clima entre os dias 7 e 10 de junho. A chegada de uma frente fria ao estado pode provocar condições adversas em diversas regiões.

Saiba Mais:

No sábado (7), o tempo será de sol entre nuvens, com temperaturas variando entre 14°C e 28°C. Já no domingo (8), espera-se a aproximação da frente fria, com possibilidade de tempestades em algumas áreas, mantendo as temperaturas entre 17°C e 28°C. Na segunda-feira (9), há previsão de chuvas escassas, com mínima de 14°C e máxima de 22°C. Na terça-feira (10), o tempo será predominantemente ensolarado, com mínima de 9°C e máxima de 22°C.