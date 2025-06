Quanto custa para comer nos melhores restaurantes brasileiros

O restaurante Tuju, localizado em São Paulo, alcançou a 70ª posição, sendo o brasileiro mais bem classificado neste ano. O Oteque, no Rio de Janeiro, ficou com o 81º lugar. Já A Casa do Porco, também na capital paulista, aparece na 83ª posição, enquanto o Evvai figura no 95º lugar.

Quatro estabelecimentos brasileiros foram incluídos na edição de 2025 da lista dos 100 melhores restaurantes do mundo, divulgada nesta quinta-feira (5) pela organização “The World’s 50 Best Restaurants”. O levantamento é reconhecido como um dos principais da gastronomia internacional.

Tuju (São Paulo)

O restaurante serve o menu de degustação chamado “Ventânia”, composto por 10 etapas e criado pelo chef Ivan Ralston Bielawski. Ele está disponível nos meses de abril, maio e junho, com valor de R$ 1.250 por pessoa.

Oteque (Rio de Janeiro)

O restaurante oferece um menu de oito etapas elaborado pelo chef Alberto Landgraf, com foco em peixes, frutos do mar e vegetais. O menu custa R$ 1.100 por pessoa. A harmonização com vinhos pode ser adicionada por R$ 950, com direito a oito taças. Os pratos variam conforme o período e podem incluir vieiras marinadas, ostras com leite de castanha e picles de maçã verde, batata baroa com cogumelos, polvo grelhado com tomate-cereja e barriga de porco.

A Casa do Porco (São Paulo)

O menu degustação “Somos de Carne e Osso” custa R$ 320 por pessoa, com opção de harmonização por R$ 615. O cardápio inclui itens como pão de tapioca com linguiça caipira, vinagrete de tomate verde no pão ciabatta com mortadela, além de pratos com presunto curado, ovo em conserva e cortes de porco. O restaurante também oferece serviço à la carte, sanduíches e delivery.