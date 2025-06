Deputada entra na lista da Interpol e pode ser presa fora do país

A Interpol adicionou o nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) à lista de difusão vermelha, que permite a prisão de procurados em outros países. A inclusão atende a um pedido da Polícia Federal, com base em decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida foi tomada após a parlamentar deixar o Brasil poucos dias depois de ter sido condenada a 10 anos de prisão por envolvimento em invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserção de documentos falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), entre eles um mandado falso contra o próprio Moraes.