Funciona? Truque da moeda no congelador é desvendado; veja

Uma dica caseira para a conservação de alimentos tem ganhado força na internet: colocar uma moeda no congelador para monitorar quedas de energia. A estratégia é simples: encha um copo com água até a metade, congele, coloque uma moeda em cima da camada de gelo e retorne o copo ao congelador. A ideia é que, ao voltar de uma viagem, por exemplo, a posição da moeda (se afundou ou está no meio do gelo) indicaria um possível descongelamento prolongado dos alimentos, alertando sobre sua segurança.

VEJA MAIS:

O que os especialistas dizem?

Apesar da popularidade da técnica, especialistas em alimentos levantam dúvidas sobre sua eficácia. Rodrigo Petrus, professor do departamento de Engenharia de Alimentos da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, considera a ideia criativa, mas ressalta que não há comprovação científica da utilidade de uma moeda para monitorar o congelamento. Ele enfatiza que, embora mudanças de temperatura afetem a estrutura dos alimentos, não se pode confiar no movimento de uma moeda para atestar isso. Para Petrus, o método se baseia mais no empirismo do que em princípios científicos sólidos, não devendo ser usado como regra.