Hytalo Santos é investigado por explorar menores; entenda o caso

Após comentar sobre o caso nas redes, Izabelly relatou ter sofrido ataques online, como ameaças e perfis falsos com o nome de sua família. Em busca de apoio, procurou o vereador Leniel Borel (PP-RJ), conhecido por sua atuação na área da infância e juventude. De acordo com o relato da influenciadora, ela foi encaminhada para conversar com um assessor do parlamentar, com quem marcou um encontro em um hotel na Baixada Fluminense, no dia 1º de junho.

Segundo boletim registrado na delegacia, Izabelly informou que o assessor a teria abusado durante essa reunião. O caso, inicialmente registrado na 22ª DP (Penha), foi transferido para a 64ª DP (São João de Meriti), responsável pela área onde a situação teria ocorrido. Nas redes sociais, Izabelly desabafou: “Estou vivendo um momento muito difícil e só quero respeito”.

Após o ocorrido, o vereador Leniel Borel anunciou o afastamento do assessor e publicou nota afirmando que repudia qualquer tipo de desrespeito ou atitude inadequada. Disse ainda que seu gabinete está à disposição para colaborar com as investigações e, se necessário, oferecer apoio à influenciadora. Os dois casos seguem sob apuração pelas autoridades. O Ministério Público da Paraíba informou que os procedimentos continuam sob sigilo por envolverem menores de idade. Já no Rio de Janeiro, as investigações seguem em andamento, e não há previsão de conclusão até o momento.