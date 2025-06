Manhã ensolarada: veja como fica o clima em Piracicaba hoje

Piracicaba amanheceu com céu aberto e temperaturas agradáveis nesta quinta-feira (5). Segundo dados do Tempo Agora, o dia será marcado pelo sol e pela ausência de chuvas, com mínima de 16°C nas primeiras horas da manhã e máxima prevista de 29°C durante a tarde. À noite, os termômetros devem marcar cerca de 21°C.

A umidade relativa do ar oscila entre 96% e 50% ao longo do dia, exigindo atenção à hidratação, especialmente nos períodos mais secos. Os ventos devem soprar a uma velocidade média de 7 km/h, com picos que podem chegar a 15 km/h durante a tarde.