Repelente é banido pela Anvisa sob suspeita de falsificação

De acordo com a Anvisa, os frascos utilizavam o mesmo nome de uma marca registrada, mas apresentavam rótulo diferente e não continham os dados exigidos por lei. Diante da ausência de informações sobre a origem do produto e de garantias de segurança para o uso, a agência suspendeu sua venda e distribuição.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de frascos do produto denominado Repelex Spray Citronela por apresentarem irregularidades na rotulagem. A decisão foi publicada na segunda-feira (2) após a constatação de que o produto estava sendo comercializado sem informações obrigatórias, como nome do fabricante e procedência.

A Anvisa informou, em nota, que repelentes destinados à aplicação na pele precisam de registro específico devido ao grau de risco envolvido. O órgão alerta que produtos sem registro e de origem desconhecida podem representar risco à saúde.

Saiba como identificar um repelente seguro

Para verificar se o repelente possui registro válido, é necessário conferir no rótulo o número de registro da Anvisa. Esse número tem nove dígitos e é apresentado no formato “Reg. MS – X.XXXX.XXXX”.

Repelentes destinados ao uso direto na pele são registrados com números que começam com o dígito 2. Já os produtos voltados ao ambiente ou de uso como inseticida (classificados como saneantes) têm registro iniciado com o número 3.

Substâncias ativas e indicações de uso