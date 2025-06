Governo suspende produção em fábrica da Coca-Cola

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) suspendeu temporariamente a produção de bebidas em uma unidade da Solar Bebidas, fabricante licenciada da Coca-Cola no Brasil. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (4) e se refere à fábrica localizada em Maracanaú, no Ceará. A medida foi adotada após suspeita de contaminação durante o processo de fabricação.

Saiba Mais:

De acordo com nota oficial do Mapa, a suspensão começou na terça-feira (3), em caráter preventivo. Técnicos identificaram que houve contato entre o produto em fabricação e um fluido usado no sistema de resfriamento da linha de produção. Esse fluido contém álcool de grau alimentício e não apresenta substâncias tóxicas, segundo o órgão.