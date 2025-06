Suspensão na APAE Piracicaba afeta alunos e famílias

Alunos com deficiência têm estado com aulas suspensas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Piracicaba desde 27 de maio.

A instituição recebe verbas da prefeitura de Piracicaba e da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para atender aos alunos.

O que ocorreu

O conflito teve início com denúncias de irregularidades envolvendo a antiga diretoria da APAE no final de 2024. Diante da gravidade das acusações, os membros da então diretoria renunciaram aos cargos. Preocupados com a situação e buscando preservar a integridade da APAE, os funcionários procuraram inicialmente a Ouvidoria da Federação das APAEs. Diante da ausência de providências, optaram por levar os fatos ao conhecimento do Ministério Público. Após a formalização da denúncia, ao invés de se instaurar uma apuração interna das irregularidades, houve a exigência de demissão de toda a diretoria, gerando um vácuo de gestão que comprometeu ainda mais o funcionamento da entidade. A Justiça, então, nomeou uma diretora provisória com a missão de, no prazo de quatro meses, organizar novas eleições para que a gestão da entidade pudesse ser regularizada.

No entanto, o resultado dessa eleição passou a ser questionado judicialmente pelos antigos gestores, o que prolongou ainda mais o impasse. A situação agora tem sido acompanhada de perto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Federação das APAEs do Estado.

Quais serviços estão funcionando?