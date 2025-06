Reajuste no pedágio: tarifa sobe de novo na região de Piracicaba

A atualização foi aprovada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e publicada no Diário Oficial em 23 de maio. O ajuste segue cláusulas do contrato de concessão firmado com o Governo do Estado, que prevê revisão anual para manter o equilíbrio econômico-financeiro da operação.

Descontos com pagamento automático

Segundo a Eixo SP, condutores que utilizam as pistas automáticas com tags de pagamento eletrônico recebem desconto de 5% sobre o valor da tarifa. Para veículos de passeio, esse benefício é aplicado na primeira passagem do mês. A partir da segunda, entra em vigor o Desconto de Usuário Frequente (DUF), que reduz progressivamente o valor conforme a quantidade de passagens realizadas na mesma praça, no mesmo sentido, dentro do mesmo mês. A redução pode chegar a até 90% para usuários com alta frequência.