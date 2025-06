Teste aponta cariótipo masculino na lutadora Imane Khelif

Imane Khelif, campeã olímpica de boxe e símbolo nacional da Argélia, volta ao centro de uma controvérsia que parecia superada. Um novo vazamento, revelado pelo The Telegraph, indica que exames realizados antes do Mundial de Boxe de 2023, em Nova Deli, mostrariam que a atleta possui um “cariótipo masculino”. O documento foi divulgado pelo site 3 Wire Sports, citando resultados considerados “anormais”.

A repercussão do vazamento ocorre dias após a World Boxing anunciar mudanças em suas políticas de controle, com exigências mais rigorosas para testes relacionados a idade, peso e identidade de gênero. Essas novas diretrizes levaram à suspensão de Khelif, que agora deverá se submeter a exames específicos sempre que quiser competir em eventos femininos.

Durante os Jogos de Paris, o COI havia minimizado os rumores com base em pareceres de hospitais na França e na Argélia, considerados frágeis por críticos da entidade. Agora, com um exame reconhecido por instituições como o US College of Pathology, as vozes contrárias ganham novo fôlego.

Entre as mais contundentes está a da ex-nadadora britânica Sharron Davies, que voltou a questionar a participação de Khelif em competições femininas: “Ela sabia que era biologicamente um homem. Sabia da vantagem. E o COI também sabia. Essa é uma vitória para as mulheres no esporte.” A escritora J.K. Rowling também se pronunciou, reafirmando críticas feitas desde Paris 2024:“Mulheres não devem ser espancadas até a morte no ringue por homens. Isso não é inclusão. É violência.”

“Sempre vivi como uma rapariga”

Diante do novo episódio, Khelif se manteve firme em suas convicções. Em entrevista à ITV, afirmou que nunca escondeu quem é: “Sempre fui tratada como uma rapariga. Cresci como uma rapariga. Vivi como uma rapariga. Só começaram a desconfiar quando comecei a vencer.” A argelina, que brilhou em Roland Garros ao conquistar o ouro olímpico diante de uma multidão, acredita que as críticas surgiram com seu sucesso. “Antes das medalhas, ninguém questionava nada”, afirmou.