'Piracicaba tem que ser modelo', diz Bebel sobre meio ambiente

A deputada estadual Professora Bebel (PT) defendeu na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) que Piracicaba deve ser “modelo para o Estado de São Paulo” na defesa do Rio Piracicaba. A fala foi feita durante a sessão em que a deputada demonstrou “preocupação com as vidas futuras” por conta das mudanças climáticas e do meio ambiente, segundo informações do gabinete da parlamentar. A parlamentar ainda defendeu que “São Paulo deve ser modelo para o Brasil no desenvolvimento de ações voltadas à emergência climática e ter um projeto de transição ecológica para o Brasil na defesa do meio ambiente”.

Durante a fala, Bebel citou a ocupação feita por famílias do MST (Movimento dos Sem Terra) na Usina São José, em Rio das Pedras, como forma de chamar a atenção para a causa ambiental. A ocupação aconteceu na última segunda-feira (7), e teve como um dos objetivos chamar a atenção para a morte de mais de 250 mil peixes registrada no Rio Piracicaba em julho de 2024. A Usina São José foi citada pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) como local de origem de poluentes que teriam sido despejados no rio e, consequentemente, causado a morte dos peixes.