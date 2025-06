Piracicaba promove semana repleta de ações pelo meio ambiente

Começa hoje (2) a Semana do Meio Ambiente em Piracicaba, com programação até dia 7 de junho. A iniciativa, que une esforços do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, tem como foco principal a educação ambiental, a conscientização e o incentivo à conservação dos recursos naturais.

A programação da Secretaria de Meio Ambiente tem início já no dia 2/06, com a visita de alunos da Escola Estadual Edson Rontani ao Horto de Tupi. No dia seguinte, a EM Professora Maria de Lourdes Viccino participa da trilha educativa do programa EducaTrilha. Na quarta-feira (4), o Horto recebe o segundo encontro do programa Bacia Caipira, pela manhã. À tarde, a EM Ida Francez Lombardi visita o Zoológico Municipal em uma atividade de educação ambiental monitorada.

O Dia Mundial do Meio Ambiente (5/06) será marcado por um momento especial: a entrega oficial da revitalização do Jardim Sensorial à associação Avistar, que atende pessoas com deficiência visual. A cerimônia acontece às 10h, na sede da entidade. A programação continua no dia 6/06, com a EM Bruna Ferreira da Silva participando de mais uma edição do EducaTrilha no Horto de Tupi. No sábado (7/06), a ação “Vem Pro Horto” encerra a Semana com atividades ao ar livre abertas ao público, das 9h às 12h.

No Museu da Água, o Semae espera receber cerca de 240 crianças entre os dias 3 e 6 de junho. Estudantes do Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe e da Escola Estadual Monsenhor Jeronymo Gallo participarão de atividades lúdicas, como jogos, dinâmicas sobre a biodiversidade e visitas guiadas com foco no uso racional da água e na preservação das florestas.