Preço da gasolina pode cair R$ 0,12 nos postos de combustíveis

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (2), uma redução de 5,6% no preço da gasolina vendida às distribuidoras. A medida entra em vigor a partir desta terça-feira (3) e, segundo projeção da Warren Investimentos, pode resultar em uma queda de até R$ 0,12 no preço cobrado ao consumidor final nos postos de combustíveis.

Apesar da redução no valor repassado às distribuidoras, a queda no preço nas bombas dependerá do repasse efetivo por parte dos postos. Economistas avaliam que o repasse ao consumidor deve representar entre 30% e 35% do corte promovido pela Petrobras.

A variação do valor final poderá depender de fatores como logística, margem de lucro dos revendedores e tributos estaduais.