Patrícia Ribeiro faz show no Museu Prudente de Moraes

A próxima edição do projeto Quintal do Prudente acontece nesta quinta-feira, 5 de junho, às 19h, no Museu Prudente de Moraes, com apresentação gratuita da cantora piracicabana Patrícia Ribeiro. A iniciativa promove a valorização de artistas locais em um espaço cultural histórico e arborizado, aberto ao público.

Na ativa há uma década na cena musical da cidade, Patrícia traz um repertório recheado de brasilidade, com releituras de grandes nomes da música popular brasileira e uma proposta interpretativa afetiva. Ela será acompanhada pelos músicos Rodrigo (pandeiro), Carlinhos (cavaco), Mateus Bombo (baixo), Ribeiro (violão) e Nando Borges (bateria).