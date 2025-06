Dois espetáculos do Festival UNIMED chegam à cidade

Sobre a Seguros Unimed

Com 35 anos de atuação, a Seguros Unimed é o braço financeiro do sistema de cooperativas médicas Unimed. Está presente em mais de 90% do território nacional e atende 6,6 milhões de segurados nas áreas de saúde, odontologia, vida, previdência e seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica. Desde 2019, também atua na gestão de recursos financeiros do cooperativismo por meio da InvestCoop Asset Management. Com sede em São Paulo, a companhia conta com mais de 1,9 mil colaboradores e 20 escritórios regionais.