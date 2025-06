Remédio popular pode elevar risco de demência, diz estudo

A classe dos Inibidores da Bomba de Prótons (IBPs), que inclui omeprazol, pantoprazol e esomeprazol, é a principal envolvida na pesquisa. No Brasil, esses remédios são amplamente comercializados e indicados para tratar condições como gastrite, refluxo gastroesofágico, úlceras e esofagite. Embora eficazes para reduzir a produção de ácido no estômago, seu uso prolongado já havia sido associado a outros efeitos adversos, como deficiência de vitamina B12 e maior risco de fraturas. Agora, a possível relação com doenças neurodegenerativas adiciona uma nova preocupação.

Especialistas recomendam cautela. A interrupção súbita desses medicamentos não é indicada, pois pode agravar os sintomas digestivos. O ideal é discutir alternativas com um médico, que pode orientar mudanças no tratamento. Entre as opções estão o uso de antiácidos, ajustes na dieta, redução do consumo de cafeína e álcool, além de modificações no horário das refeições. Cada caso deve ser avaliado individualmente para garantir segurança e eficácia no controle dos sintomas.