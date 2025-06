Conheça a caminhada japonesa que conquistou o mundo

Entre as práticas comuns no país, uma tem se destacado e ganhado adeptos no mundo todo: a chamada caminhada japonesa, um método simples, mas poderoso, que pode ser adaptado por qualquer pessoa.

“Sem dor, sem ganho” é um lema popular nas academias do Ocidente. Para muitos, é um lembrete de que o esforço físico deve ser duro para ser eficaz. No Japão, porém, a visão é completamente diferente. A atividade física, por lá, é vista como parte natural da rotina, associada à qualidade de vida e longevidade — e não necessariamente a sacrifícios ou estética.

Como praticar:

• Inicie com 3 a 5 minutos em ritmo leve, para aquecer.

• Em seguida, alterne 3 minutos em ritmo moderado com 3 minutos em ritmo acelerado — como se estivesse com pressa.

• Repita o ciclo por cerca de 30 minutos (cinco repetições).

• Finalize com alguns minutos de caminhada leve para desacelerar.

O segredo, segundo Sethi, é manter esse padrão diariamente. “Os efeitos são surpreendentes e surgem com constância e disciplina, não com exaustão”, afirma.

Vantagens que vão além da queima calórica