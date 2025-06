Vegetal que poucos usam, mas deveria estar no seu cardápio

O consumo frequente também pode contribuir com a saúde óssea. A presença de vitamina K, cálcio, fósforo e magnésio auxilia na fixação do cálcio nos ossos e pode reduzir o risco de doenças como a osteoporose.

Formas de preparo e uso na culinária

O alho-poró pode ser incorporado a diferentes receitas. A parte mais utilizada é o caule branco e o início da porção verde, por serem menos fibrosos. As folhas externas, mais duras, podem ser reaproveitadas em caldos ou sopas.

Antes do preparo, é recomendado lavar bem entre as camadas do vegetal, pois costuma acumular terra. Pode ser consumido cru em saladas, refogado com azeite, grelhado, ou ainda em pratos como risotos, tortas salgadas, quiches e recheios diversos.