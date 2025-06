Motorista foge após destruir fachada no centro de Piracicaba

Um carro colidiu com uma placa de sinalização, uma árvore e a fachada de um estabelecimento comercial na madrugada deste domingo (1º), na rua XV de Novembro, região central de Piracicaba (SP). O condutor deixou o local antes da chegada das autoridades.

Câmeras de segurança próximas registraram o momento da ocorrência. Nas imagens, o veículo, um Toyota Etios, aparece desviando de uma motocicleta que trafegava pela via. Em seguida, o motorista perde o controle da direção e o carro desce a rua em alta velocidade, colidindo em sequência com os objetos e a estrutura do imóvel.