Expulsão amarga pode marcar adeus de Neymar à Vila Belmiro

No que pode ter sido sua última atuação na Vila Belmiro, Neymar viveu uma noite agridoce neste domingo (1º), durante a partida entre Santos e Botafogo. Titular pela segunda vez consecutiva, o camisa 10 começou bem o jogo, mas acabou expulso aos 30 minutos do segundo tempo, após receber o segundo cartão amarelo por um toque de mão na bola dentro da área adversária — o gol que marcou foi anulado.

A primeira advertência veio ainda no final do primeiro tempo, quando o craque fez falta em Jair. A expulsão mudou o rumo da partida. Pouco depois, aos 41 minutos, o Botafogo aproveitou a superioridade numérica e abriu o placar com Artur, selando a vitória por 1 a 0 e aprofundando a crise do Santos, que segue na zona de rebaixamento.

Futuro incerto