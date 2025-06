Mais violenta? Piracicaba tem aumento nas ocorrências em 2025

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Piracicaba anuncia um salto de 26% no volume de ocorrências atendidas nos primeiros cinco meses de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. De janeiro a maio deste ano, foram registrados 3.326 atendimentos, contra 2.642 em 2024. O aumento das ocorrências se dá pelo fato de haver mais viaturas nas ruas, conforme planejamento da administração atual.

VEJA MAIS:



A Patrulha Maria da Penha também demonstra avanços significativos no enfrentamento à violência doméstica. Em abril de 2025, foram contabilizadas 47 ocorrências, das quais seis resultaram em flagrante – o mesmo número de flagrantes registrados em abril de 2024, quando houve 26 atendimentos totais.

Aumento nas rondas