Vulcão Etna entra em atividade e assusta turistas na Sicília

Devido à densa emissão de fumaça e cinzas, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, por meio do Observatório do Etna, elevou o nível de alerta para a aviação ao grau mais crítico, o vermelho. A visibilidade aérea na região pode ser comprometida, mas, por ora, o Aeroporto Internacional Vincenzo Bellini, em Catânia, continua operando normalmente.

O vulcão Etna, localizado na ilha italiana da Sicília, voltou a entrar em atividade intensa na noite de domingo (1º). Desde a manhã desta segunda-feira (2), a cratera sul tem registrado explosões quase contínuas e de força crescente, acompanhadas por um pequeno fluxo de lava. A expectativa dos especialistas é de que a atividade aumente nas próximas horas. Os tremores, embora intensos, permanecem restritos ao topo do vulcão, situado a cerca de 2.900 metros de altitude. Uma parte da cratera sofreu desabamento, mas os centros urbanos próximos não foram atingidos até o momento.

A movimentação do vulcão levou turistas que visitavam as proximidades da cratera a deixarem o local às pressas. Autoridades locais reforçaram as medidas de segurança e monitoram a situação de perto para agir rapidamente em caso de agravamento.

A atividade vulcânica do Etna, uma das mais antigas e ativas do mundo, é constantemente observada por pesquisadores devido ao seu potencial de impacto na região mediterrânea.