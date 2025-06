Crescem pedidos por profissionais de apoio na educação pública

Carolina comenta que as decisões judiciais até o momento autorizam apenas o compartilhamento do profissional entre vários estudantes. “Em casos em que o laudo indica necessidade de apoio exclusivo, perdemos as ações em primeira e segunda instância — isso ocorre em todo o estado, não só aqui em Piracicaba”, afirma. O compartilhamento pode ser problemático, pois alunos têm necessidades pedagógicas e médicas muito diferentes, dificultando o atendimento adequado.

A defensora deixa claro que a família não pode escolher quem será o profissional de apoio. “O que garantimos é o direito ao suporte, mas não à escolha da pessoa. Isso é importante porque, às vezes, o apoio é fornecido, mas os pais desistem por não concordarem com quem foi designado”, explica.

Para ingressar com a ação, são necessários dois documentos principais: um laudo médico que ateste a necessidade e um relatório pedagógico detalhando as demandas do aluno. “Esse relatório aponta também a qualificação que o profissional deve ter. Em alguns casos, indicamos a necessidade de um cuidador com formação na área de enfermagem, por exemplo, para lidar com equipamentos específicos”, exemplifica Carolina.