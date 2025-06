Mãe idosa morre no velório do filho de 46 anos

Uma mulher de 71 anos faleceu na manhã desta sexta-feira (30), durante o velório de seu filho, de 46 anos, em Rio Claro na Região Metropolitana de Piracicaba.

VEJA MAIS:

Berenice Caldeira Antunes velava o corpo do filho, Cláudio Oscar Antunes, ao lado de familiares e amigos, quando passou mal no Velório Municipal de Rio Claro. Ela foi rapidamente amparada por pessoas presentes no local.