Salão Internacional de Humor abre inscrições

A presidência do júri este ano está a cargo do biólogo e cartunista piracicabano Luccas Longo, enquanto a identidade visual do cartaz foi assinada pela premiada artista italiana Marilena Nardi. Já a criação do cartaz do Salãozinho ficou com o jovem artista Pedro Ribas, de Vinhedo.

Exposições e ações formativas

A abertura oficial da mostra principal será no dia 30 de agosto, às 19h, no Parque do Engenho Central. As visitas ao espaço poderão ser feitas de 31 de agosto a 2 de novembro, de terça a domingo, das 9h às 17h. Além da exposição no Armazém 14, o Salão mantém projetos permanentes como o Humor na Sala de Aula, voltado à formação de educadores sobre o uso do humor gráfico como recurso didático.