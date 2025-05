Novo programa do SUS traz radioterapia avançada a Piracicaba

Programa nacional para reduzir filas

O programa Agora Tem Especialistas, apresentado oficialmente nesta sexta-feira, também prevê o credenciamento de clínicas, hospitais filantrópicos e privados para atendimento de pacientes do SUS, além da realização de mutirões, extensão de turnos e envio de 150 carretas móveis com estrutura para consultas, exames e pequenas cirurgias para regiões desassistidas. Uma das metas do governo é reduzir em até 30% as filas por diagnóstico e especialidades médicas.

Outro destaque é a integração da rede de oncologia nacional com uso intensivo da telessaúde. Será criada uma central nacional de patologias, com emissão diária de até mil laudos por meio de plataformas digitais, em parceria com instituições como o Instituto Nacional de Câncer (INCA) e o A.C. Camargo Câncer Center.

“Vamos ter uma central nacional de patologias, um grande programa de telepatologia. O paciente vai ser transportado mais rapidamente até a unidade com o especialista. Estamos encurtando distâncias e acelerando diagnósticos”, afirmou o secretário Nilton Pereira. Com a chegada do acelerador linear, a Santa Casa de Piracicaba reforça seu papel como referência regional em oncologia e avança no compromisso de oferecer tratamentos mais modernos e humanizados aos pacientes do SUS.