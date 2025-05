Agenda Cultural: Piracicaba recebe show cover dos Beatles

Evento gratuito de música eletrônica com foco em acessibilidade, ocupação de espaços históricos e integração com a comunidade. Conta com comidas, bebidas e chopp artesanal da Dama Bier.

Data: 31 de maio

Horário: 16h às 22h

Local: Engenho Central

Entrada gratuita

Espetáculo “Cedan Con’vida”

A Companhia Estável de Dança de Piracicaba (Cedan) promove uma noite especial com grupos convidados de Suzano, Caraguatatuba, São Paulo e da própria cidade. O espetáculo reúne diferentes estilos e propõe uma celebração da dança como expressão coletiva e afetiva. No repertório, obras clássicas, contemporâneas e remontagens de destaque.