Crise faz companhia aérea Azul pedir recuperação judicial; veja

O CEO da Azul, John Rodgerson, afirmou que a empresa optou por cortar custos e encerrar rotas com baixa rentabilidade. Segundo ele, a alta do dólar, o custo do combustível de aviação e a escassez global de peças impactaram diretamente as operações.

Apesar das suspensões, a empresa informou que segue com planos de expansão. Antes da pandemia, a Azul operava em 110 cidades brasileiras. Hoje, está presente em 160 localidades, número que deve cair para 150 após os recentes ajustes. Novas rotas internacionais foram anunciadas em 2025, com voos partindo de Campinas para Montevidéu, Madri e Porto.

O processo de reestruturação iniciado nos Estados Unidos envolve US$ 1,6 bilhão em financiamento e prevê a eliminação de mais de US$ 2 bilhões em dívidas, além de novos aportes de capital estimados em US$ 950 milhões.