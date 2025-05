SEMAE avisa que vai faltar água; Saiba em quais bairros

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba, nesta quinta-feira (29), informou que o fornecimento de água segue comprometido em diversas áreas da cidade. A interrupção no serviço é resultado de uma queda de energia inesperada ocorrida ontem (28) à tarde, provocada pela concessionária CPFL Paulista.

Segundo nota oficial, as equipes estão empenhadas na recuperação do sistema, mas a falha na energia causou sérios danos. Entre os problemas identificados estão a parada de todos os floculadores da Estação de Tratamento de Água (ETA) Luiz de Queiroz e a perda de três inversores de 16 amperes. Além disso, uma importante adutora que passa sobre o canal de geração de energia da empresa Ferro Ligas se rompeu.

Previsão e bairros afetados

A expectativa do Semae é que todos os problemas que afetam o sistema sejam restabelecidos até o final do dia de hoje (29). No entanto, até a normalização completa, diversos bairros continuarão com interrupções no abastecimento. As regiões mais afetadas são:

Jupiá

Glebas Califórnia

Marins

Pau D'alinho e Altos do Pau D'alinho

Condomínios Terras de Piracicaba, Morada do Engenho e Reserva do Engenho

Canais de atendimento à população: