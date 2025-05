Não perca o que entra em cartaz em Piracicaba

A programação do Cine Araújo Piracicaba está recheada de novidades! A partir desta quinta-feira (29) quatro estreias chegam às telonas, além de duas produções únicas e especiais. Os ingressos já estão disponíveis para compra pelo site do Ingresso.com ou diretamente nas bilheterias do Cine Araújo. Separe sua pipoca, chame a galera e vá se divertir!

VEJA MAIS:

Estreias da semana

J-Hope – HOPE ON THE STAGE: Live Viewing

Depois de passar por Seul, América do Norte e Ásia com 31 shows em 15 regiões, a turnê solo de J-Hope chega ao fim com uma apresentação final imperdível.

Data: 31/05 (ao vivo às 20h) e 01/06 (16h)