Comerciante é preso com quase 94 mil cigarros contrabandeados

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após denúncias apontarem que um depósito de bebidas, localizado na rua Valentim Amaral, estaria vendendo bebidas possivelmente adulteradas e outros produtos ilícitos. O dono do local também estaria utilizando outro imóvel, na rua Horácio Ramos, para armazenar parte dos produtos, evitando prejuízos em caso de fiscalização.

Durante as buscas nos dois endereços, os policiais encontraram, além de bebidas aparentemente regulares, um grande estoque de cigarros contrabandeados. No bar, foram localizados 69 pacotes de cigarros das marcas Eight e Egipt — alguns com selo nacional da Receita Federal, outros sem qualquer identificação oficial e com inscrições em língua estrangeira, indicando origem paraguaia.

No segundo endereço, um barracão usado como depósito, os agentes encontraram mais oito caixas fechadas da marca Eight, totalizando aproximadamente 80 mil cigarros. Ao todo, foram apreendidos 93.800 cigarros ilegais.