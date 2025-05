Manhã gelada: quinta-feira começa com 11 graus em Piracicaba

Meteorologistas alertaram para essa mudança brusca, mas as pessoas não esperavam essa sensação congelante que tomou conta das ruas logo nas primeiras horas do dia. "Fomos avisadas, tinha informação do frio chegando, mas na prática é difícil acostumar", disse a dona de casa Adriana Ortega Ribeiro, 44, após deixar as crianças na escola no Bairro Alto.

Enquanto muitos se enrolavam nos cobertores tentando adiar o momento de encarar a realidade nas ruas, a Defesa Civil ressaltou a importância do cuidado redobrado, especialmente com os grupos mais frágeis — crianças e idosos — que sofrem com o impacto do frio intenso.

Do outro lado, os vendedores de roupas de inverno vivem uma verdadeira corrida: casacos, luvas e gorros estão com alta procura diante da urgência de se proteger do frio, que só promete piorar.