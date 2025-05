SEMAE: falta de energia deixa bairros sem água; saiba quais

Uma interrupção inesperada no fornecimento de energia elétrica causou impactos no abastecimento de água em diversos bairros de Piracicaba nesta terça-feira (28). O problema afetou o funcionamento das Estações de Tratamento de Água (ETAs) Capim Fino e Luiz de Queiroz, que tiveram suas atividades de captação, tratamento e distribuição temporariamente interrompidas.

O Semae pede compreensão da população e orienta que os consumidores que ainda possuem água armazenada façam uso consciente, a fim de manter o abastecimento interno até que a situação seja resolvida.

A autarquia disponibiliza informações atualizadas sobre a situação do abastecimento, manutenções programadas e emergenciais no site oficial: www.semaepiracicaba.sp.gov.br, na seção “Situação do Abastecimento”.

Canais de atendimento ao público seguem disponíveis 24h: WhatsApp (19) 3403-9608, Central 0800 772 9611 e telefone fixo pelo número 115.