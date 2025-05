Piracicaba avança e entrega centenas de aparelhos auditivos

A secretária-executiva de Atenção Primária e Secundária, Daniela Andrade, reforçou o compromisso com uma gestão mais ágil. “É inaceitável que alguém espere cinco anos por um aparelho auditivo. Reestruturamos o processo para que até o final do ano todos os que estão na fila sejam atendidos.”

Como ter acesso aos aparelhos auditivos

Para os moradores de Piracicaba que dependem do SUS, o acesso às próteses auditivas se inicia com uma consulta em uma Unidade Básica de Saúde. O paciente deve ser encaminhado ao otorrinolaringologista, que solicitará o exame de audiometria para avaliar o grau de perda auditiva. Confirmada a necessidade, é feito um pré-cadastro e solicitado um procedimento de alta complexidade via APAC (Autorização de Procedimentos Ambulatoriais), exigida pelo Ministério da Saúde.

A prioridade é dada a crianças de 0 a 15 anos, conforme normas federais. Os aparelhos distribuídos são dos tipos A, B e C, compatíveis com perdas auditivas de leve a profunda. Piracicaba mantém convênio com o Ministério da Saúde para fornecimento gratuito de até 10 aparelhos auditivos por mês, dentro do Programa de Reabilitação Auditiva, com regulação feita pelo Governo do Estado.