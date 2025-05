Ex-alunos e ex-funcionários realizam manifestação neste sábado

A Deputada Estadual Professora Bebel (PT), que também é ex-aluna da Unimep, se manifestou positivamente sobre o ato: "Desde que a Rede Metodista decidiu desativar o Campus Taquaral da Unimep, iniciei um trabalho junto ao governo federal do presidente Lula, voltado a garantir que Piracicaba possa passar a contar com uma universidade federal. Como muitos piracicabanos, tenho uma relação muito forte com a Unimep, aonde fiz Letras e mestrado em Educação.

Nestes pouco mais de dois anos, fiz diversas articulações pela instalação de uma Universidade Federal no Campus Taquaral. O meu mandato popular já promoveu audiência pública com a participação do MEC em Piracicaba, já entregou abaixo-assinado ao presidente Lula, já se reuniu com o ministro da Educação, Camilo Santana, assim como temos feito articulações com diversos ministros e deputados do meu partido voltados a garantir uma universidade federal em Piracicaba, inclusive no último dia 29 de abril, voltei ao Ministério da Educação, quando me reuni com o seu secretário executivo, Leonardo Barchini, e voltei a tratar deste assunto e me inteirar de quanto anda esse processo.

Sem dúvida, precisamos ampliar ainda mais este movimento por uma universidade federal em Piracicaba e toda manifestação neste sentido terá o meu apoio, porque entendo que uma universidade federal no Campus Taquaral é fundamental não só para Piracicaba e toda região, mas para o Estado de São Paulo e o Brasil."