Frente fria se aproxima de Piracicaba; mínimas podem chegar a 7°C

Will Baldine/JP

Uma frente fria deve atingir as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil na última semana de maio e início de junho. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas mínimas podem ficar abaixo de 10?°C em cidades como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Campo Grande.

O Inmet divulgou dois avisos classificados como de "perigo" em razão da previsão de queda acentuada nas temperaturas, com possibilidade de diminuição de até 5?°C em diversos estados da região Centro-Sul. Os dados foram emitidos pelo sistema Alert-AS, mantido pelo Inmet.

