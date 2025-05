UNIMEP acumula mais de R$124 milhões em dívidas públicas

Leilão do Campus Taquaral da Unimep

Uma parte do Campus Taquaral da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) foi colocada à venda por leilão. O pregão acontece no dia 5 de maio por determinação do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), como parte de medida do processo de recuperação judicial da Rede Metodista, mantenedora da universidade. O valor arrecadado com a venda do imóvel será destinado para o pagamento de dívidas acumuladas da instituição. O terreno, que fica na Rodovia do Açúcar (SP-308) tem 170,8 mil metros quadrados e foi avaliado em R$ 21,6 milhões. O lance inicial foi estipulado em R$ 20 milhões. O valor mínimo já foi oferecido por uma rede de supermercados, que não teve o nome divulgado, que está interessada em adquirir o espaço. A área corresponde a quase metade da propriedade total do campus, que soma 360,7 mil metros quadrados.

Delta Supermercado compra parte do Campus Taquaral

A venda faz parte do processo de recuperação judicial da Rede Metodista de Educação, autorizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). A medida busca quitar dívidas da mantenedora, que enfrenta dificuldades financeiras desde o encerramento de 30 cursos nos municípios de Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste, afetando cerca de 500 estudantes.