Barbárie: homens transportam bezerro de forma cruel e são detidos

Segundo o delegado Sandro Jonasson, a equipe voltava de uma ação que investigava descarte ilegal de esgoto em um aterro clandestino quando avistou o animal em situação de maus-tratos. Os dois suspeitos foram imediatamente detidos e levados à delegacia para registro do flagrante.

Policiais civis do 9º Distrito Policial de Campinas flagraram dois homens transportando um bezerro em condições cruéis: o animal estava amarrado pelas patas e pescoço na caçamba de uma picape, com dificuldades visíveis para se mover.

O bezerro foi removido para um terreno próximo à delegacia e libertado, recebendo cuidados até ser recolhido por uma ONG de proteção animal de Americana no final do dia. A picape usada no transporte foi apreendida pelas autoridades.

Detalhes da investigação e desdobramentos

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o animal apresentava sinais evidentes de exaustão, imobilização severa e dificuldades respiratórias devido ao modo como estava amarrado. A denúncia foi feita por um policial civil e uma testemunha que observaram a cena em via pública.

Durante a abordagem, os envolvidos permaneceram em silêncio. Eles foram liberados após assinarem um Termo de Compromisso, e o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (JECRIM). Ambos responderão pelos crimes de maus-tratos e crime ambiental em liberdade.