Piracicaba recebe 3 noites de cinema oferecidas pelo MISP

De 28 a 30 de maio, o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) apresenta uma programação cinematográfica diversificada, com entrada gratuita e atividades para toda a comunidade. A iniciativa faz parte dos projetos CineMISP e Cineteca, com o suporte do MIS-SP, programa Pontos MIS e coletivos culturais locais.

A abertura da programação acontece hoje, 28/05, às 19h30, com a mostra Desejos e Sombras. Dois curtas nacionais são exibidos: Monstra do Armário, de Bruny Derotzi, e Te Amo até daqui a pouco, de Letícia Gomes e Deivid Evaristo. As produções exploram medos e afetos do universo LGBTQIA+ por meio da linguagem do terror. Após a sessão, haverá um debate mediado por Vitória Prado.