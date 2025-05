Teto desaba em cima de mulher durante exibição de 'Premonição 6'

Um acidente assustador interrompeu a sessão de Premonição 6: Laços de Sangue em um cinema de La Plata, na Argentina, na noite de 19 de maio. Parte do teto da sala desabou sobre o público, ferindo uma mulher que estava acompanhada da filha e de um amigo. Segundo o jornal La Nación, cerca de 42 pessoas assistiam ao filme quando um grande pedaço de reboco caiu, atingindo diretamente a espectadora Fiamma Villaverde, que estava sentada logo abaixo da área que cedeu.

VEJA MAIS:

Testemunhas relataram que, no início, o som do desabamento foi confundido com o áudio do próprio filme — conhecido por cenas de mortes violentas causadas por acidentes improváveis, o que tornou o momento ainda mais surreal. De acordo com o site Infocielo, Fiamma sofreu múltiplas escoriações e politraumatismos. Nas redes sociais, frequentadores da sessão descreveram a situação como “um trecho saído direto das telas”.