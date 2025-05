Lilo e Stitch estreia 'com tudo' no Brasil; veja o trailer

O live-action de "Lilo & Stitch" estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (22), com um impacto estrondoso, atraindo mais de 500 mil espectadores em seu primeiro dia de exibição, conforme dados da Comscore. O sucesso instantâneo do filme da Disney aponta para uma grande procura pelo público no país.

Segundo a Comscore revela que a produção já arrecadou mais de R$11 milhões, estabelecendo um novo recorde para o melhor resultado de Dia de Estreia (Opening Day) do ano. Essa performance inicial robusta destaca o poder da franquia e o interesse dos brasileiros pela nova versão da história de Lilo e seu adorável alienígena.

A nova adaptação cinematográfica se baseia na animação original, que narra a história de Lilo, uma jovem e solitária garota havaiana que vive com a irmã mais velha. A narrativa se desenrola quando Lilo encontra Stitch, um alienígena concebido com o propósito de ser uma máquina de destruição, e, surpreendentemente, eles desenvolvem uma forte amizade. Maia Kealoha e Sydney Augudong, foram as escolhidas para interpretar Lilo e Nani, respectivamente.

Confira o Trailer oficial