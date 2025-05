3 marcas de café consumidas por milhões são proibidas; veja quais

As investigações revelaram a presença de matérias estranhas, níveis de impurezas acima do limite permitido e microtoxinas em quantidades superiores às toleradas. Consumidores devem ficar atentos aos principais sinais de alerta que indicam um produto irregular.

Para que um produto seja legalmente chamado de "café" no Brasil, ele deve ser composto exclusivamente por grãos de café torrados e moídos. Misturas com outros ingredientes, como açaí, cevada ou outras plantas, mesmo que comuns no mercado, não podem usar o nome "café".

As marcas suspensas utilizavam denominações irregulares como "pó para preparo de bebida à base de café" ou "pó para preparo de bebida sabor café tradicional". Essas classificações não são reconhecidas pela legislação brasileira para produtos que se autodenominam café.

Riscos perigosos das misturas

A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) alerta que, algumas empresas utilizam uma 'polpa de café - que se trata de um resíduo do processo de produção - que se mistura com a casca. Porém, é considerada uma impureza, assim como paus e outros detritos do cafeeiro, que não devem ultrapassar 1% da composição do pó de café de verdade. Como esse ingrediente não é regulamentado, não sabemos a quantidade de impurezas que ele contém, o que pode trazer toxinas e riscos à saúde.