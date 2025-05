Governador entrega nesta quarta 250 moradias em Piracicaba

O governador Tarcísio de Freitas estará em Piracicaba nesta quarta-feira (28), às 10h, para a entrega de 250 moradias do Residencial Vida Nova Piracicaba – Módulos 7 e 8, por meio do programa estadual Casa Paulista. As unidades foram viabilizadas pela modalidade CCI (Carta de Crédito Imobiliário), com investimento de R$ 2,9 milhões por parte do Governo de São Paulo.

As casas entregues têm 43 m² de área construída e contam com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e uma vaga de garagem. O programa é voltado para famílias com renda de até três salários mínimos, que receberam subsídios estaduais para a aquisição dos imóveis.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à moradia para a população de baixa renda e facilitar a compreensão dos programas habitacionais do governo paulista. A modalidade CCI permite que os beneficiários utilizem o subsídio estadual – que varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil – somado a outros incentivos, como subsídios federais e o uso do FGTS, para tornar o valor das prestações compatível com a capacidade de pagamento das famílias.