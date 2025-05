Censo do IBGE aponta 24 mil pessoas com deficiência em Piracicaba

O IBGE divulgou, na última sexta-feira (23), novos dados do Censo Demográfico de 2022, com foco nas "Pessoas com Deficiência e Pessoas Diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista - Resultados preliminares da amostra". A pesquisa revelou que cerca de 14,4 milhões de brasileiros — o equivalente a 7,3% da população com dois anos ou mais (198,3 milhões de pessoas) — possuem algum tipo de deficiência ou autismo.

VEJA MAIS:

Em Piracicaba, a amostra indicou que 24.129 pessoas, ou 5,7% da população da cidade, se enquadram nesse perfil. Nacionalmente, a maior parte desse grupo é composta por idosos com mais de 60 anos, atingindo 45,7% do total.