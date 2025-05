Tubarão engole câmera e grava vídeo surreal de dentro da boca

A atividade foi organizada pela Aloha Divers Okinawa, escola de mergulho da qual Andrea é uma das sócias. No momento da ocorrência, ela alimentava os tubarões com pedaços de peixe, quando um dos animais confundiu a câmera com uma das iscas.

As imagens captadas mostram o interior da boca do tubarão e parte do trajeto percorrido por ele enquanto nadava com o equipamento parcialmente preso entre os dentes. Após alguns instantes, o animal liberou o objeto ao identificar que não se tratava de alimento.

O material foi recuperado e as imagens foram preservadas.