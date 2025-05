Sindicato ameaça paralisação dos ônibus em Piracicaba

A data-base da categoria é 1º de maio. Segundo o presidente do sindicato, João Soares, a pauta de reivindicações foi protocolada na empresa e na Prefeitura há quase um mês, mas não houve avanços nas negociações.

Os trabalhadores solicitam a reposição da inflação dos últimos 12 meses, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que registrou 5,53%, além do reajuste solicitado de 5% sobre salários e benefícios.

Negociação

De acordo com o sindicato, o modelo atual do transporte coletivo na cidade é remunerado por quilômetro rodado, com repasse de recursos feito pela Prefeitura. Por esse motivo, a participação do prefeito Helinho Zanatta é considerada necessária nas tratativas. Ainda segundo o sindicato, até o momento, não houve manifestação oficial do chefe do Executivo. As conversas com o secretário municipal do Trabalho, José Luiz Ribeiro, não apresentaram resultados.

Posicionamentos